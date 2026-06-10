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Hava destekli operasyonun ardından 23 şüpheli adliyede

Hava destekli operasyonun ardından 23 şüpheli adliyede
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen hava destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi. Operasyon İstanbul, Ağrı, Yalova ve Orhangazi'de eş zamanlı gerçekleştirildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, torbacılara yönelik düzenlenen hava destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle İstanbul, Ağrı, Yalova ve Orhangazi'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda 45 adrese şafak baskını yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 52 şüpheliden işlemleri tamamlanan 23 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin daha sonra hakim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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