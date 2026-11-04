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Ordu Ulubey Yeni Sayaca Mahallesi'nde gece çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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Ordu Ulubey Yeni Sayaca Mahallesi'nde gece çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Ordu Ulubey Yeni Sayaca Mahallesi'nde gece çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde Yeni Sayaca Mahallesi'nde gece Zeki Güler'e ait evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma olmazken evin büyük kısmı kullanılamaz hale geldi; yangının elektrik tesisatından çıktığı değerlendiriliyor.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Yeni Sayaca Mahallesi'nde gece saatlerinde Zeki Güler'e ait evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmazken evin büyük bir kısmı kullanılmaz hale geldi.

Yangının evin elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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