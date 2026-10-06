Ordu Korgan'da arazi yolu kavgasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Ordu Korgan'da arazi yolu kavgasında bıçaklanan kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Yenipınar Mahallesi'nde arazi yolu yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi, kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Korgan ilçesinde arazideki yol meselesi nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, ilçenin Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazideki yol için yer verme meselesi nedeniyle önceden husumet bulunan Orhan Artça (40) ile akrabası olan İ.E. arasında çıkan kavga büyüdü. Bunun üzerine İ.E., yanında bulunan bıçak ile Orhan Artça'yı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Artça, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren İ.E. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.