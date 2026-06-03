Haberler

Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama

Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ordu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin il genelinde son 2 haftada yaptıkları çalışmalar kapsamında 27 adet ecstasy, 135 gram sentetik kannabinoid, 20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 1 gram esrar ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak iddia

Ek ifade veren Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanında bir dilim baklavanın fiyatını görünce şaşkına döndü

Havalimanında bir dilim baklava için istenen rakam isyan ettirdi
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam

İşte en düşük emekli aylığı için dillendirilen rakam

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! 'Kurultayda para dağıttım' demişti

"Arınmalıyız" diyen Kılıçdaroğlu'ndan CHP'yi karıştıran görevlendirme
İBB davasında 44. gün! İmamoğlu yeni yaşına mahkeme salonunda girdi

Mahkeme salonunda sürpriz doğum günü! Pankart açtılar, mum üflediler
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu görenler hayret ediyor