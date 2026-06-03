Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 1 tutuklama

Ordu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin il genelinde son 2 haftada yaptıkları çalışmalar kapsamında 27 adet ecstasy, 135 gram sentetik kannabinoid, 20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 1 gram esrar ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı