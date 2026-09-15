Ordu’da uyuşturucu operasyonlarında 5 tutuklama

Ordu'da polise ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son bir haftada yapılan aramalarda 190 gram sentetik kannabinoid, 20 adet sentetik ecza, 46,3 gram metamfetamin, 4 gram esrar ve 0,7 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı