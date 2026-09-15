Ordu’da trafik denetimleri: Bir haftada 17 bin araç ve sürücü denetlendi

Ordu'da trafik ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde 17 bin 8 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İl genelinde polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 52 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 65 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 54 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 58 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 49 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 595 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 128 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 317 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 120 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 54 araç sürücüsüne yüksek sesle müzik dinlemekten cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 8 araç kontrol edildi, 2 bin 710 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 46 araç trafikten men edildi ve 54 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı