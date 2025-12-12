Haberler

Ordu'da tefecilere yönelik operasyonda 1 tutuklama

Güncelleme:
Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve nakit para ele geçirildi.

Ordu'da polis ekipleri tarafından tefecilere yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ünye ilçesinde 8 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 6 adet ruhsatsız tabanca, 42 bin 100 TL para, 120 adet fişek, çok sayıda senet ve alacak verecek defteri ele geçirildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden İ.K. tutuklanırken, İ.A. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
