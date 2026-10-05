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Ordu'da son bir haftada yakalanan 38 şüpheliden 17'si tutuklandı

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Ordu'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 126 kişi hakkında işlem yapıldı ve farklı suçlardan aranması olan 38 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu'da aranması bulunan ve yakalanan 38 şüpheli şahıstan 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 126 kişi hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 38 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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