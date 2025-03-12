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Ordu'da Patpat Kazası: 2 Yaralı

Ordu'da Patpat Kazası: 2 Yaralı
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Ordu'nun Korgan ilçesinde, patpat olarak bilinen tarım aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazanın nedeni araştırılıyor.

Ordu'nun Korgan ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tepealan Mahallesi'nde sokak üzerinde ilerleyen Recep Dar idaresindeki patpat, aksının kırılması sonucu yol kenarına savrularak metrelerce uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Kaza sonrası patpat sürücüsü Recep Dar ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerinde yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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