Ordu'da Patpat Kazalarında 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'da kırsal alanda tarım aracı olarak kullanılan ve "patpat" tabir edilen taşıma araçlarının karıştığı kazalarda toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2025 yılının ilk sekiz ayında 164 patpat kazası meydana geldiği, bu kazalarda 264 kişinin yaralandığı, 11 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, 8 aylık dönemde il genelinde emniyet ve jandarma bölgelerinde meydana gelen tüm trafik kazalarında 22 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı. - ORDU