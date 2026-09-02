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Ordu'da Tarım Aracı Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ordu'da Tarım Aracı Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Ordu'nun İkizce ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının dereye yuvarlanması sonucu sürücü Emrah Demirci hayatını kaybetti, yanındaki Çavuş Demirci yaralandı. Kaza, Fatih Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi; yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu'nun İkizce ilçesinde dereye yuvarlanan tarım aracında sürücü hayatını kaybetti, yanındaki bir kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emrah Demirci idaresindeki tarım aracı patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde sürücü Emrah Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Patpatta bulunan ve kazada yaralanan Çavuş Demirci ise sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emrah Demirci'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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