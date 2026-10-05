Haberler

Ordu'da narkotik operasyonda 343 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da narkotik operasyonda 343 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Altınordu ilçesindeki ikamette 343 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, P.S. (49) isimli şüpheli şahsın Altınordu ilçesinde bulunan ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 343 gram metamfetamin maddesi ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve 'uyuşturucu madde ticareti' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından adli işlem yapılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim...

Fener'de "Ben zenginim, koşmama gerek yok" diyen futbolcuyu ifşa etti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı

Türkiye, Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
Galatasaray'ın 108 yaşındaki en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker hayatını kaybetti

Galatasaray'ın en kıdemli üyesiydi! 108 yaşında hayatını kaybetti
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'e ilk duruşmada hapis ve tahliye kararı

Emekli tuğamirale ilk duruşmada hapis ve tahliye
Naomi Campbell'ın temizlik takıntısı bisiklette de kendini gösterdi

Ünlü model Paris sokaklarında! Eldiven detayı gözlerden kaçmadı
Trafik yavaşlayınca hızını alamayan TIR 4 aracı önüne kattı! O anlar kamerada

Trafik yavaşlayınca olanlar oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi