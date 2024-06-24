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Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir muhtar, boşanma aşamasında olduğu eşi ile ilişkisi olduğu iddia edilen akrabası ve aynı zamanda azası olan Özkan Arslan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından muhtar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ORDU'da muhtar Muhammet Ö. (37), boşanma aşamasındaki eşi Hacer Ö. ile ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası ve aynı zamanda azası Özkan Arslan'ı (37) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Muhtar, gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Mağazalarbaşı Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Hacıköy Mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası Muhammet Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi Hacer Ö.'nün oturduğu evin önüne gitti. Burada hem akrabası hem de azası olan Özkan Arslan ile karşılaştı. Muhammet Ö. ile eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Özkan Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammet Ö., yanındaki tabancayı çekip Özkan'a 8 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arslan, yaralandı. Özkan Arslan, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Arslan, yaşamını yitirdi. Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli muhtarı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Özkan Arslan Fatsa Ordu Hukuk 3.Sayfa Haberler

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