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Ordu'da otomobil 30 metreden deniz kıyısına uçtu: "Uçak düşüyor zannettim"

Ordu'da otomobil 30 metreden deniz kıyısına uçtu: 'Uçak düşüyor zannettim'
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Ordu'da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 30 metre yükseklikten deniz kıyısına uçtu. Sürücü hafif yaralanırken, vatandaşlar uçak düştüğünü zannetti.

Ordu'da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 30 metreden deniz kıyısına uçtu. Sürücü kazayı yaralı atlatırken vatandaşlar, uçak düştüğünü zannedip korktuklarını söyledi.

Olay, Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine seyreden Ulvi Anıl H.'nin (36) kullandığı 34 GS 215 plakalı Mercedes marka otomobil, kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğini devirdi sonra da refüjü aşıp karşı şeride geçti. Burada kaldırıma çarpan otomobil, 30 metre yükseklikten bir evi adeta teğet geçerek deniz kıyısına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulans ile Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Uçak düşüyor zannettim, otomobili uçarken gördüm"

Otomobilin teğet geçtiği evde çalışan Yılmaz Demireğen, "Burada sıvaya hazırlık yaparken çok şiddetli bir ses çıktı, Allah korusun uçak düşüyor zannettim. Sonrasında otomobilin gökyüzünde uçtuğunu gördüm. Olay yerine gittik ama sürücü çıktı, araba büyük hasar aldı. İlk etapta uçak düştü diye korktum, 4 metre yakın gelse bizim üzerimize geliyordu" dedi.

"Büyük bir olaydı"

Savaş Karakoç ise çok gürültülü bir ses duyduklarını ifade ederek, "Bir şey duvarları yıkarak geldi ve bir anda denizin kenarına düştü. Sonrasında araçtan kendisi indi, bizim gördüğümüz bir şey yoktu. Çok büyük bir olay, Allah sevenlerine bağışlamış. Burada önce de duvar yoktu, yine araç uçmuştu" diye konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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