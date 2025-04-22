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Ordu'da Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Yakalandı

Ordu'da Hırsızlık Olayında 2 Şüpheli Yakalandı
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Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde bir evden çalınan eşyalarla ilgili yapılan jandarma operasyonunda iki kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Ordu'da bir evde gerçekleşen hırsızlık olayına yönelik jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürgentepe ilçesi Akören Mahallesi'nde 1 adet televizyon, 1 adet av tüfeği ile muhtelif ev eşyalarının çalınması ihbarına yönelik çalışma başlattı. Olayın aydınlatılmasına yönelik Gürgentepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve asayiş timleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde, olaydan yaklaşık 6 saat sonra şüphelilerin U.Ö. (25) ve E.B. (19) olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama sonucunda hırsızlığa konu malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi. - ORDU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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