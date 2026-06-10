Ordu'da iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Ordu'da iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

Olay, Altınordu ilçesi Düz Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Millet Bahçesi projesinin uzantısı olan Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmalarda S.Ö. (23) yönetimindeki fore kazık makinesi yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan operatör, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu esnada polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, Stadyum Caddesi ise çift yönlü geçici olarak trafiğe kapatıldı. İş makinesinin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı