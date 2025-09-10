Haberler

Ordu'da Fındık Patozunun Kazası: Sürücü Yaralandı

Ordu'da fındık patozunun tünelde devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Yeni Çevre Yolu Boztepe Tüneli'nde meydana geldi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ordu Yeni Çevre Yolu Boztepe Tüneli'nin Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan Samsun'un Terme ilçesine dönmekte olan Samet Ö. idaresindeki traktör ve bağlı patoz, tünel içinde kaza yaparak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların sonunda traktör ve patoz yoldan kaldırılarak trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
