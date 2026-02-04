Haberler

Bıçaklı saldırıya uğrayan eski muhtar hayatını kaybetti, saldırgan ağır yaralandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde eski muhtar Ali Karga, komşusuyla alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı kavgada bıçaklandı ve hayatını kaybetti. Kavga sırasında bıçakla yaralanan Karga, silahıyla karşılık vererek saldırgana ateş etti.

Ordu'nun Korgan ilçesinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan eski muhtar hayatını kaybetti, kavga esnasında vurulan saldırgan ise ağır yaralandı.

Olay, ilçenin Çiftlik Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin eski muhtarı Ali Karga (61), komşusu olan ve aralarında alacak-verecek meselesi olduğu ileri sürülen T.B. (28) ile kavga etmeye başladı. Bu esnada T.B., yanında bulunan bıçakla Ali Karga'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Eski muhtar ise tabancası ile T.B.'ye ateş etti. Vücudunun 2 noktasına mermi isabet eden T.B. ağır yaralandı.

Eski muhtarın eşi A. Karga'nın (59) ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Ali Karga'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. T.B. ise Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

