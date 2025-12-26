Haberler

Ordu'da 'change araç' operasyonu: 3 tutuklama

Ordu'da, 'resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla gerçekleştirilen operasyonda, 10 kişiden 3'ü tutuklandı. Operasyon, kullanılamaz durumda olan araçların şasi numaralarının gümrük kaçağı araçlara değiştirildiğinin tespit edilmesi üzerine düzenlendi.

Ordu'da polis ekiplerince düzenlenen change araç operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, 'resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında, şüpheli şahıslara yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalar sonucu operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, yurt içinden temin edilen ağır hasarlı ve kullanılamaz durumdaki araçlara ait şasi numaralarının, gümrük kaçağı araçlara özel yöntemlerle 'change' yapılarak kullanıldığı tespit edildi.

Ünye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve adli mercilere sevk edilen 10 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklanırken 1 şahıs adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - ORDU

