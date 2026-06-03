Ordu'da aranması bulunan 32 şüpheli yakalandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 32 şüpheli şahıstan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 haftada yapılan çalışmalar neticesinde 200 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 32 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı