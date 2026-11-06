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Ordu Altınordu'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

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Ordu Altınordu'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Adres aramalarında 57,90 gram bonzai ile 136 adet sentetik ecza ele geçirildi; 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinde şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 57,90 gram bonzai ile 136 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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