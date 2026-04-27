Operatör enkaz altında kaldı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında enkaz altında kalan operatör yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgedeki katlı otoparkın yıkımı sırasında iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmada 23 yaşındaki operatör Y.K.'yi kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı