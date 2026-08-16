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Motosikletli Çöp Konteynerine Çarptı!

Motosikletli Çöp Konteynerine Çarptı!
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Eskişehir’de bir motosiklet sürücüsü önündeki aracı sollamak isterken yola bırakılan çöp konteynerine çarptı.

Eskişehir'de bir motosiklet sürücüsü önündeki aracı sollamak isterken yola bırakılan çöp konteynerine çarptı. O anlar kask kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Zincirlikuyu Mahallesi Gürhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önündeki aracı sollamak için şerit değiştiren motosiklet sürücüsü, yola bırakılmış çöp konteynerine çarptı. Kazanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı gören çevre sakinleri, motosiklet sürücüsüne yardım etmek için seferber oldu.

Öte yandan kaza anı sürücünün kask kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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