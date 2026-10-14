Onikişubat Milli Eğitim Müdürü Bulut: '20 öğrencimiz tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı'

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Kahramanmaraş Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, inşaat çalışması sırasında çıkan gazdan etkilenen 20 öğrencinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi.

Olay, Onikişubat ilçesi Necip Fazıl Mahallesi'ndeki Zekeriya Tanrıverdi İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Ahmet Gülbahar Ortaokulu'nun yanındaki inşaatta meydana geldi. İnşaat çalışması sırasında ortaya çıkan yoğun koku üzerine öğrenciler tedbir amacıyla okul bahçelerine çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından iki okulda da öğrenciler tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin, olayın kaynağına ilişkin incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Bulut, kokudan etkilenen 20 öğrencinin tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye götürülerek ayakta tedavi edildiğini ifade ederek, "Hiçbir problem ve endişe edilecek bir konu yok. Şu anda 20 öğrencimiz tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. En ufak şekilde hayati tehlikeleri yok. Tedbir amaçlı okulumuza bir günlük ara verdik. Okul yanındaki inşaattan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kurumlarımız gerekli çalışmaları yapıyor" dedi.

Bir veli ise, "Bir koku geldiğini söylediler ben de geldim çocuğumu okuldan aldım" dedi.

Olay sonrası ekiplerin inşaat alanındaki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı