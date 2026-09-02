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Kırşehir'de Kadın Yangın Çıkarıp Seyretti, Kameralardan Yakalandı

Kırşehir'de Kadın Yangın Çıkarıp Seyretti, Kameralardan Yakalandı
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Kırşehir’de bir kadın, yangın çıkardıktan sonra yanan yerin başında dolaşarak itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi.

Kırşehir'de bir kadın, yangın çıkardıktan sonra yanan yerin başında dolaşarak itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi.

Edinilen bilgiye göre, Nasuh Dede Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kadın önce çöpü daha sonra da çöpün etrafındaki anızların bulunduğu alanı yaktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda yangının çıkış nedeninin bulunması için bölgede bulunan güvenlik kameraları incelendi. Ekiplerin çalışmalarında yangını çıkaran kişinin Z.D. olduğu belirlenirken, kadının yangının ardından yakınlarda durup itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izlediği ve daha sonra bölgeden taksiye binerek uzaklaştığı tespit edildi.

Ekiplerin kameralarla yaptığı güzergah takip çalışmaları sonucunda Z.D. yakalanarak gözaltına alındı. Yangın çıkaran kadın hakkında 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü bilgisi edinildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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