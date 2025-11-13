Ömer Çelik, Dayısının Cenaze Törenine Katıldı
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dayısı Hasan Öztopal (78), yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztopal için Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra kent protokolü ve aile yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Hasan Öztopal, Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ADANA
