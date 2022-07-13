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Ömer amca 6 gündür kayıp

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ömer amca 6 gündür kayıp

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde hava almak için evinden ayrılan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'dan 6 gündür haber alınamıyor.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde hava almak için evinden ayrılan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'dan 6 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tözgün Mahallesi'nde yaşayan, parkinson, panik atak ve tansiyon hastalıkları bulunan Hacı Ömer Yılmaz, hava almak için evinden ayrıldı. Yaşlı adam 6 gündür evine dönmezken, ailesinin de endişeli bekleyişi sürüyor.

Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri de, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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