Ömer amca 6 gündür kayıp Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde hava almak için evinden ayrılan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'dan 6 gündür haber alınamıyor. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde hava almak için evinden ayrılan 84 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'dan 6 gündür haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tözgün Mahallesi'nde yaşayan, parkinson, panik atak ve tansiyon hastalıkları bulunan Hacı Ömer Yılmaz, hava almak için evinden ayrıldı. Yaşlı adam 6 gündür evine dönmezken, ailesinin de endişeli bekleyişi sürüyor. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri de, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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