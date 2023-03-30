Öldürülen muhtarın katil zanlıları babası ve kardeşi çıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu öldürülen muhtarın katil zanlıları üvey kardeşi ve babası çıktı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Evine giderken silahlı saldırıya uğrayan Kırbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma yapan polis ekipleri, hayatını kaybeden Muhtar Şenbayram'ın babası Hidayet Ş. ile üvey kardeşi Necmettin Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen baba ve oğlu, buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA