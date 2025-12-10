Haberler

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Kocaeli'de eve gitmek için okuldan çıkan 10 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde servis minibüsü çarptı. Olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirirken, hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

  • Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 10 yaşındaki Miraç Efe İslam'a yaya geçidinde servis minibüsü çarptı.
  • Miraç Efe İslam hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.
  • Servis sürücüsü H.T. polise teslim oldu.

Kocaeli'de eve gitmek için okuldan çıkan 10 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde servis minibüsü çarptı.

KÜÇÜK ÇOCUĞA SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPTI

Kaza, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Miraç Efe İslam (10), eve gitmek için okuldan çıktı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Miraç Efe İslam'a, H.T. yönetimindeki servis minibüsü çarptı. Çocuk ağır yaralanırken, servis sürücüsü H.T., korkuyla alt sokağa kaçtı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyan İslam'ın ailesi olay yerine gelince sinir krizi geçirdi. İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Miraç Efe İslam'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İslam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Servis sürücüsü H.T., polis ekiplerine teslim olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
