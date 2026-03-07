Haberler

Şanlıurfa'da çocuklara tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da çocuklara tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı Haber Videosunu İzle
Şanlıurfa'da çocuklara tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, okul önünde çocukları 10 TL ile kandırıp taciz ettiği iddia edilen 23 yaşındaki zanlı yakalanarak tutuklandı. Olay, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı ve mahalle sakinleri, güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde okul önündeki çocukları taciz ettiği iddia edilen ve polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi Paşa İlkokulu önünde dolaşan İ.A. (23), çocukları 10 TL harçlık ile kandırarak taciz etti. Çocukları 10 TL ve bir meyve suyu ile kandırdığı öne sürülen şahsın, o anları bir eve ait güvenlik kamerasına yansıdı. Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, zanlının adresine operasyon düzenledi. Kıskıvrak yakalanan zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahalle sakinleri, okul önlerinde ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum

Canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Galibiyetten sonra bir müjde daha: Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı

Cimbom'a bir müjde daha: Gelecek yılda da takımda kalmak istiyor
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

Art arda patlama sesleri! ABD Büyükelçiliğine katyuşalı saldırı