Okul önünde bali çektiği için gözaltına alınan şahıs, yine aynı şeyi yaptı

Eskişehir'de Gültepe Mahallesi'nde bir parkta bali çektiği için gözaltına alınan C.K. isimli şahıs, serbest bırakıldıktan sonra tekrar aynı eylemi gerçekleştirerek tekrar yakalandı. Hakkında idari işlem uygulanmak üzere Kabahatler Kanunu'na aykırı davranışta bulunduğu belirtildi.

Eskişehir'de bir okulun önündeki parkta bali çektiği için gözaltına alınan ve serbest bırakılınca yine aynı şeyi yapan şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Olay, Gültepe Mahallesi Okçular Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; C.K. isimli şahıs, Salih Zeki Anadolu Lisesi'nin hemen karşısındaki parkta bali kullandı. Sosyal medyada görüntülerinin paylaşılması sonrası Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında işlem yapıldı.

Aynı şahıs, serbest bırakılmasının ardından bu defa başka bir parkta bali kullandı. Yine görüntüleri sosyal medyaya düşen şahıs, polis ekiplerince tekrar yakalandı. Şahıs hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında 'Gerçek Kişi Tarafından Başkalarının Huzur ve Sükununu Bozacak Şekilde Gürültüye Neden Olma' maddesine aykırı davranmaktan idari işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü oyuncu uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var

Süresiz transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi

Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi