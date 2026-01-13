Haberler

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucudan gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, uyuşturucu madde bulundurma, fuhşa teşvik gibi suçlarla itham ediliyor.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak', 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işlediği iddia edilen şüpheliler oyuncu Oktay Kaynarca, şarkıcı Emel Müftüoğlu, Neda Ş., Ali S., Rabia K. ve Selen Ç. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL

