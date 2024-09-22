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Oksijen Tüpüyle Otobüse Binen Yolcudan Panik Anları

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Bingöl'de oksijen tüpüyle otobüse binen bir yolcunun paniğe neden olduğu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Tüpün açılması sonucu yolcular ve şoför büyük bir korku yaşadı.

Oksijen tüpüyle otobüse bindi: Ortaklık savaş alına döndü, panik anları kamerada

BİNGÖL - Bingöl'de, oksijen tüpüyle otobüse binen bir kişi faciaya davetiye çıkardı. Tüpün açılması ile yaşanan panik otobüs kamerasına yansıdı.

Olay bugün öğlen saatlerinde Bingöl merkezde yaşandı. Edinilen bilgilere göre yolcu, beraberindeki oksijen tüpü ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Yolcu tüpü ayaklarının arasına alırken, otobüs de hareket etti. Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu. Çıkan ses nedeni ile neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından otobüsten can havliyle indi.

O anlar ise özel halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.

Oksijen Tüpüyle Otobüse Binen Yolcudan Panik Anları
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ATAN - 3.Sayfa

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