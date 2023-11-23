Öfkeli kadın masaj salonunun camlarını kazmayla kırdı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da eski çalıştığı masaj salonunun sahibine sinirlenen kadın iş yeri binasının camlarını kazmayla kırdı.

Olay, Reşadiye Mahallesi Şehit İsmail Güler Sokak'ta meydana geldi. Eski çalıştığı masaj salonu önüne gelen A.V. isimli kadın, kendisi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle işyeri sahibine sinirlendi. A.V. eline aldığı kazmayla işyerinin cam ve kapı pencere camlarını kırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kadını sakinleştirdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan V.A. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Öte yandan kadının camları kırdığı anlar yoldan geçen bir vatandaşın kamerasına yansıdı.