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Ödemiş'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Ödemiş'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bugün saat 15.03'te ormanlık alanda çıkan yangın, 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Ödemiş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bugün saat 15.03'te ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere 2 uçak, 3 helikopter, 19 arazöz ve 2 dozer ile müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ise soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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