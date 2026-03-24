İzmir'de otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden Ödemiş yönüne seyir halinde olan H.F. (61) idaresindeki 10 AVD 826 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen M.D. (44) yönetimindeki 55 ACU 540 plakalı tır ile çarpıştı.

Hastaneye kaldırıldılar

Meydana gelen kazada tır sürücüsü M.D. yara almadan kurtuldu. Otomobil sürücüsü H.f. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. (58) ise hafif yaralandı. Yaralı 2 kişi, Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı