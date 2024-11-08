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Nysa Antik Kenti Ziyaretçilerine Çevre Bilgilendirmesi

Nysa Antik Kenti Ziyaretçilerine Çevre Bilgilendirmesi
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'ni ziyaret eden vatandaşlara jandarma ekipleri tarafından çevre, hayvan koruma ve yangın riskleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyetleri de gerçekleştirildi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti'ni ziyarete gelen vatandaşlar jandarma ekipleri tarafından çeşitli konular hakkında bilgilendirildi.

Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kentini ziyarete gelen vatandaşlar Çevre Kanunu, Hayvanları Koruma Kanunu ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması konuları ile vatandaşlara yangın risklerine karşı, çevre ve doğa sevgisi bilincinin aşılanması ve farkındalık oluşturması amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlardan ilgili konular hakkında gelen soruları yanıtlayan jandarma ekipleri ayrıca sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti de gerçekleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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