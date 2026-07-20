Mardin'de iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin Duruca yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki iki tır çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı