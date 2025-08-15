Nusaybin'de Palet Yangını Paniğe Neden Oldu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde paletlerde çıkan yangın, yakınındaki bir eve sıçrayarak paniğe yol açtı. İtfaiye ve diğer ekipler olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi Kanarya Caddesi'nde paletlerden çıktığı belirtilen yangın kısa sürede büyüyerek yakınındaki eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında etkilenen olmadığı öğrenildi. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa