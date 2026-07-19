Mardin'de mahsur kalan kedi kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin dış cephesinde mahsur kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fırat Mahallesi Aslan Sokak 7. Etap'ta gece saatlerinde bir kedi, bir evin yüksek noktasında mahsur kaldı. Durumu fark eden çevre sakinleri kediyi kurtarmak için çalışma başlatırken, sokaktan geçen bir vatandaşın müdahalesiyle kedi bulunduğu yerden indirildi. Kedinin kurtarılmasının ardından mahalle sakinleri, duyarlı davranışıyla takdir toplayan vatandaşı alkışlarla tebrik etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı