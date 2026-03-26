Mardin'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalözü Mahallesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarında bulunmasına rağmen sürücüsünün kaçmaya çalıştığı iddia edilen motosiklet devrildi. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme yapıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı