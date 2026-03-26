Mardin'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı: 2 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet devrildi, iki kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde müdahalede bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Çatalözü Mahallesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarında bulunmasına rağmen sürücüsünün kaçmaya çalıştığı iddia edilen motosiklet devrildi. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme yapıldı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı