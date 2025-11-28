Nizip'te Otogar Kavşağı'nda Araçlar Çarpıştı
Nizip Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Olayda yaralanan olmamasına rağmen maddi hasar oluştu ve trafik kısa süreli aksadı.
Kaza, Nizip ilçesi Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta dikkatsizlik sonucu yaşanan çarpışmada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yan yatan aracı çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa