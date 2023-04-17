Nitelikli dolandırıcılık şüphelisi 4 kişi yakalandı

Eskişehir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen 'Nitelikli Dolandırıcılık' operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Eskişehir, İstanbul, Şanlıurfa ve Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonlar sonucu 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu çerçevesinde Recep Ç., Türker T., İsmail T. ve Okan S. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda, şüphelilere ait 1 adet tabanca ile mağdurlara ait suça konu evraklar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Farklı vaatler ile çok sayıda kişiyi dolandırdılar

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahısların çok sayıda kişiyi, kamu kurumlarında işe yerleştirme, KOSGEB'den kredi çekme, evlilik, icradan araç satın alma, tayin ve atama vaadi gibi yöntemlerle dolandırdığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR