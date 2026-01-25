Haberler

Tokat'ta su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

Tokat'ta su kuyusuna düşen inek kurtarıldı
Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, inek zarar görmeden güvenli bir şekilde kuyu dışına çıkarıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde su kuyusuna düşen bir inek, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi Harmancık Kabristanlığı mevkiinde bulunan bir su kuyusuna ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ineğin zarar görmeden kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, iş makinasının da desteğiyle yürütülen çalışma sonucunda kuyuya düşen ineği bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
