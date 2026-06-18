Nijer'de patlama sesleri
Nijer'in başkenti Niamey'deki havalimanı girişinde silah ve patlama sesleri duyuldu. Olay yaklaşık 1 saat sürdü, bölge trafiğe kapatıldı.
Nijer'in başkenti Niamey'deki havalimanında silah ve patlama sesleri duyuldu.
Nijer'in başkenti Niamey'deki havalimanının girişinde silah sesleri yükseldi. Yerel saatle 06.00 sıralarında yaşanan olayda patlama sesleri de duyuldu. Yaklaşık 1 saat süren olayın nedeni henüz bilinmezken, bölge trafiğe kapatıldı. - NİAMEY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı