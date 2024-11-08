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Niğde Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Niğde Emniyet Müdürlüğü'nden Dolandırıcılık Uyarısı
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kitap Fuarı'nda 'Telefon ve İnternet Dolandırıcılığı' hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Uyarılarda, tanımadıkların numaralardan gelen çağrılara dikkat edilmesi ve kamu personelinin para talep etmeyeceği belirtildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin önleyici ve bilgilendirici faaliyetleri sürüyor.

Ekipler yapılan çalışmalar çerçevesinde Niğde Kitap Fuarı'nda vatandaşları 'Telefon ve İnternet Dolandırıcılığı' konularında uyardı. Vatandaşları tanımadıkları numaralardan cep telefonlarına gelen çağrı ve mesajları dikkate almamaları, internet üzerinden satış yapılan sitelerdeki sahte ilan ve linklere dikkat etmeleri konusunda uyaran ekipler ayrıca polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu personelinin kati surette para talep etmeyeceği konularında bilgilendirdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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