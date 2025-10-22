Niğde'de Yasadışı Silahlanmaya Operasyon

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı bireysel silahlanma ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu Çiftlik ilçesinde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gerçekleştirilen aramalarda, ruhsatsız ateşli silahlanmaya yönelik yapılan araştırmalar neticesinde 2 şüpheli şahsın ikametinde çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 1 adet tabanca, 34 adet tabanca yapımında kullanılan icra yayı ve mili, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği, 2 adet şarjör ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE