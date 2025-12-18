Haberler

Niğde'de yasadışı silah operasyonu: 3 şüpheli hakkında adli işlem

Güncelleme:
Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Edikli Kasabası'nda yasadışı bireysel silahlanma ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirdi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yasadışı Bireysel Silahlanma ile Mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Edikli Kasabası'nda operasyon düzenlendi.

Operasyonda üç şüpheli şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, bir adet ruhsatsız ve faturasız Hatsan marka havalı tüfek, bir adet ruhsatsız tabanca, beş adet tabanca fişeği ile bir adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak üç şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - NİĞDE

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

