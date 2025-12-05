Haberler

Niğde'de yasadışı silahlanmaya operasyon: 1 gözaltı

Güncelleme:
Niğde İl Jandarma Komutanlığı, Kömürcü Köyü'nde düzenlediği operasyonda ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda merkez ilçeye bağlı Kömürcü Köyü'nde bir adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen aramada, bir şüpheliye ait evde ruhsatsız silahlar ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 104 adet 7.65 mm tabanca fişeği ve 73 adet 12 kalibre fişek bulundu. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
