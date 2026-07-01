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Niğde polisinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme seferberliği

Niğde polisinden uyuşturucuya karşı bilinçlendirme seferberliği
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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği 17 etkinlikte 709 vatandaşa bilgilendirme yaptı. 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narkorehber' gibi projelerle farkındalık artırılırken, broşür dağıtıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü önleyici faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmaları kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Narkokaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 17 etkinlik düzenlendi.

Etkinliklerde 709 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli bilgilendirici el broşürleri de dağıtıldı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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